Wie A1 Telekom den serbischen Markt erobern will

Die A1 Telekom Austria schließt den nächsten Deal am Balkan ab und ist künftig in all ihren Märkten mobil und mit Glasfaser vertreten. A1-Manager Thomas Arnoldner spricht im „Krone“-Interview über das Wachstum in Osteuropa, die Pläne der A1 und warum eine gemeinsame europäische Infrastrukturpolitik an der Zeit ist.