Zog Mateschitz bei Klopp Fäden? Das sagt Mintzlaff

„Das ist ein Märchen“

Er schätze Nagelsmann „unheimlich“ und pflege auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Mit dem Engagement des 57-jährigen Klopp als Head of Global Soccer war dem Getränke- und Medienunternehmen mit Hauptsitz in Fuschl ein absoluter Coup gelungen. Dass – wie auch berichtet wurde – Firmengründer Dietrich Mateschitz 2022 Klopp noch überzeugt haben soll, zu Red Bull zu kommen, entbehre „jeglicher Grundlage und ist ein Märchen“, stellte Mintzlaff klar: „Soweit ich weiß, hat Jürgen Klopp 2022 seinen Vertrag beim FC Liverpool verlängert.“ In der Tat hatte dieser Ende April einen neuen Kontrakt bei den „Reds“ unterschrieben.