Showdown! PGA-Stars treffen auf LIV-Topspieler

Die Golfwelt bekommt ihren „Showdown“ zwischen den Stars der rivalisierenden Serien PGA und LIV. Bei dem Schaukampf am 17. Dezember in Las Vegas treten der Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA und der an Nummer drei rangierende Nordire Rory McIlroy für die PGA-Tour gegen die beiden US-Amerikaner Bryson DeChambeau und Brooks Koepka an. Alle vier sind mehrfache Major-Sieger.