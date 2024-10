Betrunkener Scooterfahrer wollte Polizei entkommen

Der 35-jährige Innviertler fuhr am Mittwoch um 16.25 Uhr mit seinem E-Scooter auf der L1109 von Reichersberg kommend in Fahrtrichtung Obernberg am Inn, als er im Gemeindegebiet von Kirchberg am Inn zu Sturz kam. Dies bemerkte ein vorbeifahrender Feuerwehrmann, welcher sofort die Rettung informierte.