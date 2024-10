Laimer: „Am Ende ist es immer ein Haifischbecken“

Konrad Laimer hat bei Bayern München in dieser Saison erst ein Ligaspiel von Beginn an bestritten. Kurzeinsätze stehen unter Neo-Trainer Vincent Kompany an der Tagesordnung. Selbstzweifel hegt der Salzburger deswegen nicht. „Am Ende ist es immer, wie man so gern sagt, ein Haifischbecken, da musst du dich durchsetzen“, meinte Laimer am Mittwoch in einer ÖFB-Pressekonferenz.