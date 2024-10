Rangnick: „Unser Spiel lebt von diesem Feuer“

„Was im Mittelpunkt stehen muss, ist, dass wir attackieren, dass wir den Gegner unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen“, meinte Rangnick am Mittwoch im Teamcamp in Windischgarsten. „Unser Spiel lebt von dieser Energie, von diesem Feuer.“ Das hatte der Deutsche im September in den ersten Spielen nach der EM etwas vermisst. „Wir haben zu den Spielern gesagt, dass sie ‘back to the roots‘ müssen. Wir müssen das, was uns über zwei Jahre zu dem gemacht hat, was wir waren, in den Vordergrund rücken.“