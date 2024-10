Nach tödlicher Wilderei: Zwei Kitze sind Waisen

Mit frisch gewaschenen Händen empfing der ältere (63) der beiden mutmaßlichen Wilderer von Lengau in der Nacht zum Montag die Polizei und Jagdkollegen. Seine Versuche, die Hände auch in Unschuld zu waschen, scheiterten aber: Denn im Holzlager seines Hofes lag die zuvor in einem fremden Revier per Kopfschuss illegal getötete Rehgeiß.