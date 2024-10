Zwischen Luxus & Tradition

Eingebettet zwischen World Trade Center und dem neuen Museum of the Future steht das 25Hours Hotel One Central. Es besticht mit seinem einzigartigen Interior-Mix, der arabische Tradition mit klassischem Luxus vermischt. Hier steht Design, gutes Essen und freundliches Ambiente im Vordergrund. Der arabische Geschichtenerzähler Hakawati, der traditionell in der Wüste unterwegs war und in Cafés und auf Märkten seine Erzählungen kundtat, diente als Inspiration für die 434 Zimmer und Suiten. So zelebriert 25Hours die alten Traditionen der Beduinen. Jedes Zimmer ist in einem anderen Stil eingerichtet. Die Wohnaccessoires wurden mit viel Liebe ausgesucht. Ob Vintage-Telefon, TV-Staffelei oder freistehende Badewanne – es gibt an jeder Ecke Entzückendes zu entdecken.