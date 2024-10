Aufregung in WM-Quali: Match auf 4150 Metern Höhe

Die Luft wird also dünn – und genau dieser Umstand sorgt für Aufregung bei den Gegnern. Will sich Bolivien damit etwa einen Vorteil erschaffen? „Wir spielen da, wo wir leben“, kontern die Bolivianer. Seit fast 40 Jahren gab es im Stadion von El Alto kein WM-Quali-Spiel mehr. Am Donnerstag ist es wieder so weit, dann trifft Bolivien, der aktuell Achtplatzierte, auf den Zweiten Kolumbien.