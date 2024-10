Paula Badosa sorgt mit Schnappschuss für Empörung

Am vergangenen Samstag war Paula Badosa, die Freundin von Tennis-Star Stefanos Tsitsipas, im Halbfinale der China Open an der US-Amerikanerin Coco Gauff gescheitert. Nach der Niederlage veröffentlichte ihr Trainer Pol Toledo einige Bilder von ihrem gemeinsamen Asien-Aufenthalt. Darunter ein Bild von einem Abendessen, bei dem sich Badosa die Essstäbchen an die Augenlider hält.