Schiri vertippt sich und kostet Wawrinka den Sieg

Als daraufhin der nächste Punkt an Cobolli ging, hätte das Ergebnis eigentlich 15:15 heißen müssen, doch auf der Anzeigetafel erschien ein 0:30. Wawrinka bemerkte den Fehler nicht – und auch sonst niemand. Als es wenig später 30:40 hieß – eigentlich 40:30 -, machte der Italiener den Punkt und holte sich so das letztlich entscheidende Break in Satz drei. Es war übrigens das einzige Break der gesamten Partie.