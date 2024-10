Holzhauser: Wunsch erfüllt, Teams aber „heimatlos“

„Der Kaffee schmeckt hier ausgezeichnet, es hat knapp 30 Grad. Ich wollte immer in einem Land spielen, wo ich das Meer und den Strand vor der Haustür habe. Diesen Wunsch konnte ich mir nun endlich erfüllen“, freut sich Raphael Holzhauser. Der seit drei Wochen für Erstligist Marsaxlokk auf Malta kickt, in Sliema auf Wohnungssuche ist. „Ich bin zwei Tage vor dem ersten Spiel zur Mannschaft gekommen, will nach der Länderspielpause durchstarten.“ Auch in seiner achten Auslandsstation durchlebte Holzhauser in der 12er Liga bereits neue Erfahrungen. „Die Teams haben kein eigenes ,Wohnzimmer’, alle Spiele werden in drei verschiedenen Stadien ausgetragen. Es ist hier völlig normal, dass im selben Stadion gleich zwei Partien hintereinander über die Bühne gehen. Für den Fan ist das ein cooler Tag.“