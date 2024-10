Warum die Hütte von „Kaiser Franz“ verbannt wurde

„Kaiser Franz“ Wohlmuth ist enttäuscht – der royale Würstelstandler reagiert mit Unverständnis über die Entscheidung des Magistrats, dass er mit seinem Hexenhaus im kommenden Advent am Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten nicht mehr willkommen ist. Hätte er weniger Apres-Ski-Hits in seiner urigen Hütte spielen sollen, oder was ist der Grund für den Verweis?