So läuft Sturms Suche nach dem „neuen Schicker“

„Hoffenheim und ich sind uns einig“, verriet der 38-Jährige. Die Vereine müssen allerdings noch die letzten Details klären, „im Laufe der Woche sollte der Deal dann aber über die Bühne gehen“, so der Oberaicher, der nie ein Hehl aus seinem Wechselwunsch machte. Jetzt passt beim deutschen Bundesligisten der Zeitpunkt – wie für Schicker jener bei Sturm. „Der Kader steht, ein Nachfolger findet hier eine intakte Mannschaft vor“, so Schicker, der laut „Krone“-Recherchen einen hoch dotierten, mehrjährigen Vertrag unterzeichnet. Ausstiegsklausel gibt es für Schicker keine, daher wird eine Ablöse für Sturm fällig. Und eine in derartig hohen Dimensionen, wie sie es in der heimischen Bundesliga angeblich noch nicht so oft gegeben haben soll.