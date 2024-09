Experte sieht enorme Sicherheitslücke in Europa

Zur Erinnerung: Am Donnerstag schoss ein 18-jähriger Österreicher auf das israelische Generalkonsulat in München, bevor er von der Polizei getötet wurde. Behörden gehen von einem Terrorakt aus. Die Ermittler prüfen Hinweise auf islamistische und antisemitische Motive. Der junge Mann mit bosnischen Wurzeln war in Österreich amtsbekannt, in Deutschland aber nicht. Hier wurden Informationen nicht ausgetauscht, obwohl der potenzielle Gefährder nur eine Autostunde von München entfernt wohnhaft war.