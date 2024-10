Wieder Bewegung im Vorstand der Laura-Stiftung

Im Vorstand der Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck gibt es erneut Bewegung in der offiziellen Führungsebene: Neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung, die von René Benko und seiner Mutter Ingeborg im Jahr 2006 gegründet worden war, ist laut Firmenbuch der Wiener Rechtsanwalt Stefan Makas, der bis 2018 in der Kanzlei von Benkos Strafverteidiger Norbert Wess (wkk law) tätig war.