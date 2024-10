Ich habe eine COPD: Was sollte ich darüber wissen?

So hilft Ihr Allgemeinmediziner

Der Hausarzt spielt sowohl bei der Diagnose der chronischen Lungenerkrankung als auch in der langfristigen therapeutischen Betreuung der Betroffeneneine wichtige Rolle. Bei der COPD, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, kommt es zu einer Verengung („Obstruktion“) der Bronchien mit Atemnot, Husten und schleimigem Auswurf. Ursache ist in den meisten Fällen ein langjähriger Zigarettenkonsum in Kombination mit einer genetischen Veranlagung.