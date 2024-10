Was Recht auf Reparatur von Herstellern verlangt

Als Zeichen gegen den übermäßigen Konsum hat die Europäische Union das Recht auf Reparatur beschlossen, das mit Juli in Kraft getreten ist. Nun haben die Mitgliedsstaaten bis Juli 2026 Zeit, die Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Die Nutzungsdauer von Elektrogeräten soll so deutlich steigen. „Ich begrüße das, weil es ein deutliches Zeichen in Richtung des sorgsamen Umgangs mit Mutter Natur ist“, sagt emporia-Eigentümerin Eveline Pupeter.