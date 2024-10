Mit Hoffenheim einig? Sturm zittert um Sportchef!

Hoffenheim-Boss und Multi-Milliardär Dietmar Hopp ist hartnäckig, seit dem Frühjahr umgarnt er Schicker, den er unbedingt will. Wenn sich der 84-Jährige was in den Kopf setzt, dann will er das auch erreichen. Der Obersteirer soll den Verein nun wieder in die Erfolgsspur bringen.