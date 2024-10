Kane: Frust wegen Mitspieler und Hohn nach Pleite

In der 29. Minute zog Gnabry ab, anstatt in die Mitte auf Kane zu legen. „Serge! Serge!“, brüllte Kane wutentbrannt in Richtung seines Kollegen. Mit seinen Armen signalisierte der Engländer, dass er frei gewesen wäre. „Genau das habe ich gedacht, jetzt macht er genau das Falsche. Da hätte er rüberspielen müssen! Harry Kane zeigt es an“, meinte auch DAZN-Experte Michael Ballack.