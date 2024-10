Arnautovic: Sonderlob und Jubel-Video aus Kabine

Arnautovic hatte in dieser Saison in Summe noch keine Hälfte gespielt, das 0:0 der Mailänder bei Manchester City zum CL-Auftakt hatte der 35-Jährige erkrankt verpasst. Am Dienstag aber stand der Sohn eines Serben in einem für ihn emotionalen Spiel in der Startelf und bejubelte seinen fünften Champions-League-Treffer. „Es gibt nichts Besseres als Nächte im Scheinwerferlicht vor euren Augen“, schrieb Arnautovic nach dem Spiel in den sozialen Medien.