CL-Konferenz mit Manchester City, Barca und BVB

Manchester City ist das Erfolgsgen abhandengekommen. Drei Remis gegen Inter Mailand, Arsenal und Newcastle, nur ein Sieg im FA Cup gegen Zweitligist Watford – die Bilanz ist ausbaufähig. In der Champions League soll es wieder klappen. Die Citizens gastieren am Dienstag bei Slovan Bratislava und können einen Rekord egalisieren. 24 Partien in der Fußball-Königsklasse - Elferschießen ausgeklammert – ist City ungeschlagen. Nur Manchester United gelang einst eine längere Serie.