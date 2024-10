Nordische Kombinierer fliegen ab 2026 am Kulm

Frauen springen auf Großschanze

Die Frauen werden indes in der kommenden Saison erstmals einen Bewerb auf einer Großschanze austragen. Das Debüt soll im März beim Weltcup in Oslo auf dem legendären Holmenkollen stattfinden. „Die Entwicklung im Frauen-Bereich war in den vergangenen Jahren erstaunlich“, wurde Ottesen in einer Mitteilung zitiert. Mit der Unterstützung der nationalen Verbände in Norwegen und Österreich sei dieser Schritt bei Männern und Frauen möglich gewesen. Die beiden Premieren sollen den wachsenden Ehrgeiz und die Innovation innerhalb der Sportart widerspiegeln.