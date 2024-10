„Dann zünde ich AMS an, Benzin kostet nicht viel“

Strafrahmen bis zu drei Jahre

Was den AMS-Kunden – der Vorfall wurde jetzt bekannt, den Anruf hatte er im Mai getätigt – derart erzürnt hatte, ist noch unklar, denn der 53-Jährige schweigt eisern: „Der Beschuldigte hat sich noch nicht geäußert“, sagt Walter Eichinger, Sprecher des Landesgerichts in Linz. Dort muss sich der 53-Jährige am Mittwoch wegen gefährlicher Drohung verantworten. „Der Strafrahmen liegt bei bis zu drei Jahren Haft“, sagt Eichinger.