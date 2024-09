Hirntumor! Große Trauer um NBA-Legende Mutombo

Legendärer Zeigefinger

2015 wurde Mutombo in die Hall of Fame aufgenommen. Legendär wurde vor allem sein Zeigefinger, wenn er einen Gegner beim Angriff geblockt hatte und sagte: „Nicht in meinem Haus.“ Nach dem Ende seiner Karriere widmete sich Mutombo wohltätigen und humanitären Zwecken. Vor zwei Jahren hatte seine Familie bekannt gegeben, dass er an einem Hirntumor erkrankt sei.