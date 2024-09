Wie das Innsbrucker Trinkwasser trinkbar bleibt

Dass unsere hohe Trinkwasserqualität in Tirol und Österreich nicht selbstverständlich ist, fällt uns oft erst auf, wenn wir uns im Ausland befinden – oder wenn wir es plötzlich nicht mehr trinken können, weil es verunreinigt ist, so wie aktuell in Klagenfurt. Könnte so etwas auch in der Tiroler Landeshauptstadt passieren?