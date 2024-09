Respektlos? Dieser Twerk regt Kampfsportszene auf

Der Reihe nach: Die Argentinierin Perez hatte im Kampf selbst wenig Mühe mit ihrer Gegnerin. Per Würgegriff schnürte sie der Russin Daria Zhelezniakova praktisch die Luft ab. Sie konnte nicht mehr und musste aufgeben. Schon in der ersten Runde. Soweit alles o.k. Aber Fräulein Perez ließ sich zu einer diskussionswürdigen „Jubel-Geste“ hinreißen. Siegestrunken sprang sie auf, reckte der taumelnden Gegnerin ihren durchtrainierten Allerwertesten regelrecht ins Gesicht und „twerkte“, wie das rhythmisch-ruckartige Bewegen des Hinterteils genannt wird.