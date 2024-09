FPÖ nimmt in OÖ Anlauf auf Landeshauptmann-Sessel

Blaues-OÖ-Ergebnis noch besser als im Bund

Die Freiheitlichen, die in Oberösterreich mit der ÖVP in einer Art Landeskoalition zusammenarbeiten, jubelten hingegen so laut wie noch nie: Mit 30,6 Prozent war das OÖ-Ergebnis noch besser als das im Bund. Was Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner und seinen Mitstreitern in der Partei Rückenwind für die nächste große Wahl in Oberösterreich gibt. Regulär findet im Herbst 2027 die nächste Landtagswahl in Oberösterreich statt. Und mit diesem dicken Plus im Rücken nehmen die Blauen Anlauf auf den Chefsessel im Linzer Landhaus.