Eklat! Farb-Attacke auf Boxerin kurz vor WM-Kampf

Nach der Farb-Attacke ermittelt nun die Polizei. „Wir haben uns die Videoüberwachung besorgt und stehen in Kontakt mit dem NYPD. Es ist ziemlich offensichtlich, was vorgefallen ist, und die Wahrheit wird ans Licht kommen“, so Ryan. Gegnerin Mayer stellte jedenfalls klar, nichts damit zu tun zu haben. Sie sei selbst „schockiert“ gewesen.