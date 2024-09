Salzburgs Misserfolg für Austria Fluch und Segen

Spätestens nach Sturms Meistertitel machten sich die Bullen in der Liga, wo das Lijnders-Team in den letzten zwei Partien nur einen Punkt holte, jedoch wieder angreifbar. Dazu gab’s zum Auftakt in der Champions League gegen Sparta Prag ein 0:3. „Sie sind noch nicht wirklich in Fahrt gekommen, das ist kein Nachteil. Salzburgs Misserfolgsserie könnte für die Austria aber auch gerade jetzt brandgefährlich werden. Spielen sie sich vor der zweiten Partie in der ,Königsklasse‘ in einen Rausch, bist du fast chancenlos.“