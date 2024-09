Grabher erstmals seit 13 Monaten wieder im Finale

Was hatte sich Julia Grabher in den sozialen Medien nicht alles anhören müssen, als sie in den Monaten nach ihrer Handgelenks-OP vergangenen Herbst mühselig wieder versuchte an die Weltspitze heranzukämpfen. Doch nun, über ein Jahr später, scheint die 28-Jährige endlich wieder in die ersehnte Erfolgsspur zu finden.