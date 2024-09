„Wenn die Hütte jetzt nicht voll ist, wann dann?“

Was haben St. Pöltens Fußballerinnen und die Topteams Chelsea, Barcelona, Bayern, Roma, Real und Lyon gemein? Richtig! Sie alle sind die einzigen Frauen-Mannschaften, die sich bisher dreimal in Folge für die Gruppenphase der Champions League qualifizierten. Am Weg dorthin ging der SKN den klangvollen Namen aus dem Weg.