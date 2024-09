TSV Hartberg gegen SCR Altach – ab 14.30 Uhr LIVE

Nach der geglückten Premiere unter Trainer Manfred Schmid will der TSV Hartberg in der Fußball-Bundesliga gleich den nächsten Heimsieg nachlegen. Drei Tage nach dem Zitter-1:0 im Nachtragsspiel gegen WSG Tirol ist heute der SCR Altach in der Profertil Arena zu Gast. Die vom letzten Platz auf Rang zehn vorgestoßenen Steirer haben die Möglichkeit, in der Tabelle den nächsten Sprung zu machen. Die Vorarlberger liegen nur zwei Zähler entfernt auf Rang sieben.