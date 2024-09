Schmid nach Sieg: „Da ist um einiges mehr drinnen“

Der TSV Hartberg hat auch das zweite Spiel unter Trainer Manfred Schmid für sich entschieden. Die Oststeirer setzten sich am Sonntag in der achten Runde der Fußball-Bundesliga gegen den SCR Altach mit 2:0 (0:0) durch und stießen in der Tabelle damit vorerst auf den sechsten Platz vor. Die eine Halbzeit lang in Unterzahl spielenden Vorarlberger fielen auf Rang zehn zurück.