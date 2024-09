Malerische Bretagne

Es ist im wahrsten Sinn des Wortes ein malerisches Fleckchen Erde, in das der am 7. Juni 1848 in Paris geborene Paul Gauguin auszog, um sein einträgliches Leben als Börsenmakler samt Frau und Kinder hinter sich zu lassen, um hier sein künstlerisches Glück zu suchen. In jenem westlichsten kontinentalen Département Frankreichs, dem sogenannten „Finistère“ (Finis terrae, Ende der Welt) in der Region Bretagne, wo viele Maler Ende des 19. Jahrhunderts auf ihrer rastlosen Suche nach neuen, exotischen Motiven fündig wurden.