Zoff mit Ralf Rangnick: „Du verarschst mich doch“

„Vor meiner Familie gedemütigt“

Als Rangnick ihm sein Vorhaben erklärte, habe Jones seine Schuhe ausgezogen, sie auf den Boden geschmissen und den Deutschen angebrüllt: „Du verarschst mich doch!“ So sehr wie an jenem Tag sei der 32-Jährige noch nie zuvor ausgerastet. „Es hat mich so aufgeregt, dass er mich vor dem Publikum unseres Erzrivalen Liverpool in Anfield, unseren Fans, meiner Familie und den anderen Spieler gedemütigt hatte“, so Jones.