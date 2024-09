Eigene Anstalt für junge Straftäter in Simmering

Jugendbanden sorgen in Wien seit Monaten für Angst und Schrecken – die „Krone“ hat mehrmals über die brutalen Zwischenfälle berichtet. Meist richten sich die Aggressionen gegen verfeindete Clans, aber immer öfter geraten auch Unbeteiligte zwischen die Fronten. Die Waffenverbotszone in Favoriten ist nur eine Folge davon. Stadt und Innenministerium haben den Terrorbanden daher den Kampf angesagt. Auch eine eigene Sondereinheit wurde ins Leben gerufen. Binnen vier Monaten hagelte es 4200 Anzeigen (jeden Tag durchschnittlich mehr als 30), davon die Hälfte in Wiener Brennpunktbereichen. Also viel Nachschub für heimische Gefängnisse.