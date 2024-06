Sogar 30 Minderjährige unter den Verhafteten

Syrer, Afghanen, Tschetschenen und Nordafrikaner

Fakt ist, dass vor allem die Anzeigen in der Altersgruppe 10 bis 14 Jahre massiv angestiegen sind. Gab es 2013 noch 4800 Tatverdächtige im Alter 14 bis 18, so waren es 2023 bundesweit schon doppelt so viele. Bei der Altersgruppe stieg die Zahl der Verbrechen in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Drittel. Das Innenministerium bestätigt: Bei den Tatverdächtigen besitzt ein Großteil nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Häufige Nationalitäten sind Syrer, Afghanen, Tschetschenen und Nordafrikaner.