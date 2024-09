Vorsicht bissig! Daher ist Sturm auf der Hut

Nach dem Auftritt in der Champions League wartet auf Sturm heute Sonntag wieder das tägliche Liga-Brot. Und da kommt mit dem WAC auch kein Jausengegner nach Liebenau. Unter Didi Kühbauer haben die Wölfe wieder Biss und sind seit drei Runden ungeschlagen. Und: Die Lavanttaler sorgten in der jüngeren Vergangenheit schon mehrmals für Bauchweh bei den Schwarzen: In sieben der letzten neun Partien in Liebenau zogen nämlich die Kärntner als Sieger ab!