Die Feuerwehr rief nur: „Kinder wecken, mitkommen“

„Weckt die Kinder auf und kommt mit. Das Wasser kommt“ – die Aufforderung der Feuerwehr in Mauerkirchen kam, als die Menschen in Oberösterreich, auch in der Siedlung Mitterbrunning, gewiss waren, dass das Hochwasser so gut wie vorbei ist. Doch die Regenwolken hatten sich noch mal geöffnet, in Walding die Rodl, in Feldkirchen/D. den Pesenbach und in Mauerkirchen den Brunnbach und in der Nähe ein Rückhaltebecken überflutet.