Kriminelle überschwemmen die Hochwasser-Gebiete

Ein Beispiel – stellvertretend für viele – aus Pixendorf im Bezirk Tulln: Zwei Männer mit südländischer Herkunft rückten in einem weißen Kastenwagen bei einer betroffenen Familie an und boten als Dienstleistung die Reinigung der Heizklappen an. Allerdings zu einem derart absurden Preis, sodass die Flutopfer geistesgegenwärtig ablehnten und die Polizei informierten.