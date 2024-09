30 Grazer gaben Fleisch auf und Autoschlüssel ab

Was kann eine Stadt tun, um die eigenen Mitarbeiter zum klimafreundlicheren Verhalten zu überreden? Verwaltungen in der halben Welt grübeln darüber. So auch Gudrun Rönfeld und Julia Wohlfahrt. Sie setzen in Graz das vom Bund finanzierte Projekt „Klima-Pionierstadt“ um. „Wir wollten kein Computerprogramm entwickeln und 9000 Mitarbeiter dazu verpflichten“, erzählen die beiden. Stattdessen entschieden sich die Frauen für einen anderen Weg, inspiriert von einem Schweizer Projekt.