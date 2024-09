Warum die Kärntner Autobranche stabil bleibt

Während wegen der schwachen Auftragslage in der Steiermark Tausende Jobs in der Automobilindustrie wackeln – die „Krone“ hat berichtet –, sieht es in Kärnten etwas rosiger aus: Hier werden kaum Fahrzeuge oder Motoren hergestellt, sondern vor allem die Autoindustrie mit Teilen beliefert – der sogenannte Automotiv-Bereich. Trotzdem geht Michael Velmeden, Wirtschaftskammer-Spartenobmann der Kärntner Industrie, weiterhin von einer stabilen Beschäftigungssituation aus.