16-Jähriger lief zum Schulbus: Von Auto erfasst

Eine 25-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung lenkte ihren Pkw am Donnerstag gegen 7.05 Uhr früh in Lichtenberg auf der Gramastettner Landesstraße von Neulichtenberg kommend Richtung Gramastetten. Zur gleichen Zeit wollte ein 16-jähriger ukrainischer Staatsbürger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung bei der dortigen Kreuzung mit der Eidenberger Landesstraße die Gramastettner Landesstraße überqueren, um seinen Linienbus zu erwischen.



Bursch lief plötzlich los

Laut Zeugenaussagen lief der Jugendliche plötzlich, als sich eine kleine Lücke im starken Verkehr auftat, ohne nach rechts zu schauen auf die Straße. Dabei wurde er vom Wagen der 25-Jährigen erfasst. Der 16-Jährige überschlug sich und blieb auf der Fahrbahn liegen.



In die Uni-Klinik geflogen

Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Die Gramastettner und die Eidenberger Landesstraße waren für etwa eine Stunde total gesperrt.