Blaswich: „Uns ist einfach zu wenig gelungen!“

Pepijn Lijnders (Salzburg-Trainer): „Wir sind früh mit 0:1 in Rückstand geraten, das war absolut nicht notwendig. Sparta ist dann tief gestanden, sie haben uns den Ball überlassen, wir mussten das Spiel machen. Im Laufe der ersten Hälfte sind wir dann besser und besser ins Spiel gekommen. Im letzten Drittel ließen wir unsere Stärken aber vermissen, wir hatten nicht genügend aggressive Läufe in die Box, wir haben nicht genug Eins-gegen-Eins Situationen kreiert. Wir hatten auch einfach nicht die Mittel und die Waffen, um etwas zu bewegen. Dann habe ich schon auf die Halbzeit gewartet, um in der Kabine ein paar Dinge auszubessern. Jedoch haben wir kurz vor der Pause das 0:2 erhalten, womit es richtig schwierig geworden ist, auch vor der Kulisse. Sparta hat dann verteidigt und auf Konter gelauert. Wir haben in der zweiten Hälfte versucht, mehr Energie auf den Platz zu bringen, aber es war sehr schwierig. Aus der Niederlage werden wir nun lernen. Es gibt klare Situationen, in denen wir uns verbessern müssen. Hoffentlich können wir als Team wachsen.“