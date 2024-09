Wer im steirischen Energie-Poker die Fäden zieht

Die Fernwärmepreise müssen runter! Seit Wochen trommelt das die KPÖ – aus dem Grazer Rathaus, aber auch aus dem dunkelroten Landtagsklub in Richtung der Landesregierung. Die Beantwortung einer dringlichen Anfrage am Dienstag nutzte Landeshauptmann Drexler zu einer Gegenoffensive: Er schlug nicht nur eine Zusammenlegung der Fernwärmesparten von Energie Steiermark und Energie Graz vor (das regt ja auch der Landesrechnungshof in seinem Bericht an), sondern darüber hinaus – bis hin zu einer Fusion der Firmen.