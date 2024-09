Alle 13 Klubs der Eishockey-Liga im „Krone“-Check

Der Champion setzte mit dem 4:2 in der Königsliga in Zürich ein gewaltiges Ausrufezeichen, will den vierten Titel in Serie. Mit Center Rowe (er passt mit 36 Jahren eigentlich nicht mehr ins Bullen-Beuteschema), „Austro“ Nash Nienhuis (Sohn von Ex-KACler Kraig) und Kraus gibt’s vorerst nur drei Neue im Kader.