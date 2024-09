Furey & Tuomie über Neid, Rivalen und Vorbilder

Die Eishockey-Saison in der ICE startet am Freitag in die neue Saison. Der KAC muss zum Auftakt gegen Meister Salzburg ran. Und Villach düst gleich zum Start zu Laibach. Im großen „Krone“-Interview standen Kirk Furey vom KAC und Villachs „Neuer“ Tray Tuomie Rede und Antwort.