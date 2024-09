Das ist die Welt von „Assassin‘s Creed Shadows“

„Assassin’s Creed Shadows“ wird unter Leitung von Ubisoft Québec („Assassin’s Creed Odyssey“) entwickelt und versetzt Spieler in das Japan des 16. Jahrhunderts. „Das Land befindet sich auf einem brutalen Kurs zur Einigung und die Unruhe wächst, als neue Koalitionen auftauchen und korrupte ausländische Einflüsse in das Land eindringen“, so der Publisher.