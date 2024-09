Dieses Angebot macht Kärnten dem Hochwassergebiet

Durch die steigende Anzahl der Katastrophen steigen auch die Kosten, weshalb Fellner mit einer Forderung aufhorchen lässt: „Wenn wir die Investitionen in unsere Schutzbauten in Kärnten hernehmen – das sind heuer rund 52 Millionen Euro – ist das verbunden mit einer Mehrwertsteuerleistung von 8,6 Millionen Euro, die das Finanzministerium erhalten“, so Fellner. Er fordert, dass eben diese Mehrwertsteuerleistung vom Bund an die Länder rückvergütet wird: „Von mir aus auch zweckgewidmet für die Katastrophen-Vorsorge oder -Behebung“, meint der Katastrophenschutz-Referent. Auch für Anschaffungen im Bereich der Feuerwehren soll das gelten.